Microsoft Edge va bientôt mieux s'adapter aux écrans tactiles avec ce nouveau mode

Microsoft ne cesse d'améliorer son navigateur ! Si vous faites partie de celles et ceux qui utilisent parfois Edge avec un écran tactile, alors vous avez sans doute déjà remarqué que le navigateur n'est malheureusement pas un exemple en matière de réactivité. Les menus peuvent parfois mettre un certain temps avant de s'afficher, et le glissement entre les pages fonctionne seulement quand ça lui chante. Afin d'améliorer l'expérience tactile de son navigateur, la firme de Redmond planche visiblement sur un mode pensé pour cet usage. Cette fonctionnalité a été récemment découverte par les développeurs depuis le paramètre « Apparence » (Microsoft Edge Dev).