Microsoft Edge devient modulaire sur Windows 11, voilà ce que ça change pour vous

Cette nouvelle approche modulaire, encore balbutiante, devrait quoi qu'il en soit permettre à Microsoft de corriger le tir, alors que de nombreux utilisateurs critiquent l'ajout de fonctionnalités pas forcément utiles sur Edge. Des fonctionnalités qui prennent même, parfois, de sérieux airs de bloatwares.

Avec le déploiement de la version finale d'Edge 96, Microsoft a par exemple choisi d'ajouter une fonction « Buy now, pay later » rapidement décriée par la communauté. « Microsoft a ajouté le système "Buy Now Pay Later" à Edge (et donc à Windows 10 et 11 par défaut), dont on sait qu'il est utilisé de manière abusive pour nuire aux personnes », avait par exemple commenté un utilisateur. Reste maintenant à savoir si cette fonction, très discutée, sera ajoutée à l'avenir aux « Fonctionnalités optionnelles ».