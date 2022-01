Microsoft Edge, la barre latérale s'affiche : jeux, speedtest ou Microsoft Rewards

Au fil des mois, Microsoft ajoute des fonctionnalités à Edge . Et ce qui est prosaïquement vérifiable pour un placard, un coffre ou une caisse à linge sale, l’est aussi pour un navigateur : si l'on entasse trop, n’importe quel contenant finit par déborder. Heureusement, Edge reste un peu plus flexible que tous ces objets et autorise Microsoft à faire quelques réajustements.