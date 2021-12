Edge teste une barre de jeux, pour une future intégration des services Xbox ?

Cependant, à l’avenir, on peut tout à fait envisager un catalogue de jeux plus étoffé, et surtout plus « premium » grâce au service de cloud gaming xCloud . Bon, c’est une hypothèse totalement gratuite et infondée pour le moment. Néanmoins, Microsoft a initialement déployé son xCloud par Edge sur PC avant de l’intégrer au sein de l’application consacrée Xbox. Techniquement, les bases sont donc là.