Le Xbox Cloud Gaming offre une image plus nette... mais seulement sur Edge

Le nom de cette fonctionnalité vend un peu la mèche. Grâce à elle, les jeux lancés via Xbox Cloud Gaming (accessible via l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate) proposent une image plus nette, plus détaillée.

Le clarity boost est d'ores et déjà disponible, mais nécessite quelques petites contorsions pour être activé.

D'abord, il faut se doter de la version « Canary » de Microsoft Edge — la version bêta du navigateur. Une fois cette version installée et lancée, rendez-vous à l'adresse edge://settings/help afin de vous assurer que vous tournez bien sur la version 96.0.1033.0 ou ultérieure du navigateur.

Cette vérification faite, ne vous reste plus qu'à lancer un jeu via Xbox Cloud Gaming (à l'adresse www.xbox.com/play). Ouvrez ensuite les options en cliquant sur l'icône représentant (...) et activez l'option clarity boost.