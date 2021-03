Microsoft prépare l'arrivée d'un navigateur Edge Chromium sur les consoles Xbox, qui fait tourner Stadia

Avec le support de Chromium pour la version console du navigateur Edge, il est désormais possible d'utiliser la version navigateur de Stadia sur Xbox One et Series X|S. Le service de Cloud gaming de Google et celui de Microsoft, xCloud, se trouvent donc en quelque sorte en concurrence sur les consoles Xbox.

Avec l'arrivée de Edge sur ces dernières, il sera d'ailleurs bientôt possible de streamer des jeux en utilisant xCloud via le navigateur. Pour cela, il faut encore attendre que Microsoft intègre le support de son service de Cloud gaming par navigateur Internet.

Si nous n'avons pas encore de date précise pour l'intégration pleine et entière de ce nouveau navigateur aux consoles Xbox, cela ne saurait tarder. En effet, le support de la version originale de Microsoft Edge sur PC sera arrêté dès demain, le 9 mars.