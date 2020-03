Google Stadia fonde un nouveau studio et débauche chez Sony

Google reste ambitieux malgré les critiques

Source : Google

Nous n'allons pas mentir, Stadia ne s'est pas vraiment montré à la hauteur de ses promesses. La faute à un catalogue bien pauvre en nouveautés et en exclusivités, mais aussi à un service capricieux qui peine à convaincre ses premiers abonnés. Google ne désespère pas pour autant et vient tout juste d'officialiser la naissance d'une toute nouvelle structure.Ainsi, Jade Raymond, vice-présidente et directrice de Stadia Games and Entertainment, a présenté le studio basé à Playa Vista, en Californie. Les équipes auront la lourde tâche de travailler sur des exclusivités à destination du service de Google. Pour le moment, la firme n'est pas prête à détailler les différents projets en cours de développement.Cependant, la firme de Mountain View a précisé que c'est Shannon Studstill qui dirigera ce studio. Elle quitte donc son poste de directrice de Santa Monica Studio, soit les développeurs à l'origine de la saga God of War Une belle acquisition pour Google qui va devoir mettre les bouchées doubles pour diversifier l'offre de Stadia