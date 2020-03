Serious Sam s'invite sur Stadia, The Division 2 arrivera le 17 mars avec tous ses DLC

Un petit Serious Sam pour décompresser ?

De Washington D.C. à New York

Source : 9To5Google

La catalogue de la plateforme de Cloud gaming est encore très restreint, mais s'étoffe peu à peu. Alors que 120 jeux y sont attendus cette année,débarque officiellement sur Google Stadia, suivi pardans quelques jours.La saga des, développée par le studio Croteam et publiée par Devolver Digital, est d'ores et déjà disponible sur Stadia. La compilation Serious Sam Collection regroupe les titreset. Elle est vendue au prix de 29,99 euros sur le store de Google.L'occasion de découvrir ou de se replonger dans l'univers décalé et résolument bourrin de la licence. Pour rappel, lessont des fast FPS, des défouloirs dans lesquels le joueur est amené à pulvériser les vagues d'ennemis qui déferlent sur lui à l'aide d'un arsenal d'armes, du fusil à l'explosif en passant par le lance-flamme.Autre information, The Division 2 et son extension « Warlords of New York » arrivent sur Stadia à partir du 17 mars 2020, avec une bonne nouvelle en prime : le support du cross-play et du cross-save sur PC, si tant est que le compte Uplay du joueur est connecté à son profil Stadia.Le prix n'a toutefois pas encore été communiqué. Sur Uplay, la « Warlords of New York Edition » regroupant le jeu principal, plus l'extension est vendue 39,99 euros. L'Ultimate Edition, qui donne accès à quelques bonus en jeu, est quant à elle commercialisée à 59,99 euros. On peut s'attendre à voir des tarifs similaires sur Stadia. Il est possible que les abonnés Stadia Pro bénéficient d'une réduction.Ubisoft est décidément l'un des éditeurs les plus présents sur la plateforme de Cloud gaming de Google, dont la catalogue profite déjà de la présence d'et. Sorti il y a un an,nous emmenait dans un Washington D.C. parfaitement reconstitué, alors que son DLC sorti ce 3 mars nous fait cette fois voyager à New York City