Stadia compte ajouter pas moins de 120 jeux, dont 10 exclusivités, à son catalogue en 2020

Stadia passe la seconde pour 2020

2020, année charnière pour le cloud gaming

Nombre de recherches effectuées en France sur les 90 derniers jours sur les termes "Xbox Series X", "PS5" et "Stadia". © Google Trends

Source : Stadia

Lancé en novembre dernier, le service de cloud-gaming de Google ne jouit pas encore de l'emballement massif qu'on s'attendait à lui prêter. En réalité, il semblerait même qu' au vu du nombre de connexions sur Destiny 2 , son contingent de joueurs·euses ait déjà baissé depuis le lancement.Grief régulièrement cité par les mécontents·es ? Le catalogue du service qui, à date, ne contient toujours que 42 références (dont certaines, à l'instar de Cyberpunk 2077 ou Watch Dogs : Legion, ne sont pas encore disponibles).Conscient qu'un catalogue bien fourni est susceptible d'améliorer la satisfaction de sa clientèle, Stadia annonce fièrement que pas moins de 120 nouveaux jeux rejoindront ses rayonnages au cours de l'année.Parmi ces références, «» seront lancés de manière exclusive (temporaire ?) sur Stadia d'ici la fin du premier semestre 2020.Outre ces additions régulières au catalogue, la plate-forme promet aussi de se mettre en conformité avec ses promesses préalables concernant les fonctionnalités. Sans donner de date précise pour autant, Stadia rassure sur l'arrivée prochaine du support de la 4K via son client Web, davantage de fonctionnalités pour l'Assistant, le support de plus de smartphones Android, et l'utilisation sans-fil de la manette officielle via ordinateur.S'il a eu le privilège de se lancer parmi les premiers dans la mêlée, Stadia doit encore trouver ses lettres de noblesse pour se forger une belle réputation. Alors que le cloud gaming ambitionne de remplacer nos consoles et ordinateurs de jeu traditionnels, on constate que l'adhésion du public (français, en tout cas) est encore loin d'être acquise.Selon les données récupérées via Google Trends, on constate qu'entre la PlayStation 5 de Sony, la Xbox Series X de Microsoft et Stadia de Google, c'est bien la console nippone qui intéresse le plus sur les trois derniers mois. Une preuve que les joueurs·euses ne sont pas prêts·es à changer leurs habitudes de jeu ?Difficile à affirmer pour le moment. La technologie est encore neuve, et c'est comme souvent le contenu qui permettra aux différents services de se démarquer. Aussi la promesse de Stadia de doter massivement son catalogue au cours de l'année est louable.quand on sait que cette année Microsoft lancera lui aussi son propre service — le fameux xCloud —, dont la version bêta actuellement en cours compte déjà... plus de 50 jeux.