Project xCloud : la liste complète des jeux gratuits au lancement

Les jeux inclus dans l'abonnement xCloud

ARK: Survival Evolved

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual of the Night

Borderlands 2

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale of Two Sons

Conan Exiles

Crackdown 3: Campaign

Darksiders III

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears of War: Ultimate Edition

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

HITMAN

Just Cause 4

Killer Instinct

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked

Puyo Puyo Champions

RAD

ReCore: Definitive Edition

SOULCALIBUR VI

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sniper Elite 4

Sea of Thieves

State of Decay 2

Subnautica

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

TERA

The Bard's Tale IV: Director's Cut

theHunter: Call of the Wild

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

West of Dead (BETA)

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7 FIA World Rally Championship

WWE 2K20

Yoku's Island Express

Xbox fond sur Google Stadia

Source : WindowsCentral

Plus d'une cinquantaine de jeux sont inclus dans l'abonnement xCloud pour l'instant. Il y en a pour tous les goûts, avec de nombreux genres représentés (FPS, versus fighting, simulation automobile...), des dates de sorties totalement disparates avec des titres récents et d'autres un peu plus vieux, ainsi que du bon gros AAA comme des productions plus modestes.Voici donc sans plus attendre la liste complète des jeux disponibles sur xCloud, la plateforme de Cloud gaming intégrée à l'écosystème Xbox.Pour rappel, xCloud permet de jouer à tous ces titres sur son smartphone ou sa tablette. Microsoft a d'ailleurs sorti une ligne d'accessoires officiels pour le Project xCloud . Le premier appareil disponible est un « phone clip » qui s'installe sur une manette Xbox et qui permet d'accueillir un smartphone posé à l'horizontale pour jouer confortablement sur son mobile.Il ne s'agit pas, en tout cas pour l'instant, de se substituer au PC et aux consoles, mais de proposer une offre complémentaire à ces derniers.Microsoft place donc ses pions avec xCloud, dont la Preview n'est malheureusement pas accessible en France. Même si l'offre est bien différente, impossible de ne pas faire le parallèle avec Google Stadia, qui vient de se lancer . Ce dernier ne dispose pour l'instant que de deux jeux « offerts » aux abonnés Pro : qui est passé free-to-play sur tous les supports ) et. Le reste du maigre catalogue est payant, et proposé au prix fort. Mais contrairement à xCloud, on peut jouer à Stadia sur son téléviseur.On commence en tout cas à y voir plus clair dans la stratégie de la firme de Redmond, qui paraît à ce jour la mieux armée dans la guerre du Cloud gaming grâce à ses infrastructures Azure et son expertise dans le jeu vidéo. On rêve déjà d'une offre regroupant xCloud et Game Pass . On attend aussi de voir quelle sera la proposition d'Amazon en la matière, dont l'ambition sur le marché des jeux vidéo ne cesse de croître et qui devrait annoncer son projet de Cloud gaming l'année prochaine