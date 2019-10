Microsoft : une ligne d'accessoires officiels pour le Project xCloud

Le premier d'une nouvelle gamme

Un « phone clip » pour démarrer

Source : WindowsCentral

Des accessoires qui permettront évidemment d'optimiser la pratique du jeu nomade, le Project xCloud permettant notamment de jouer sur un smartphone.Vous le savez sans doute, Microsoft peaufine actuellement son Project xCloud, un service de jeux en streaming qui va permettre de retrouver un catalogue de jeux Xbox accessibles depuis divers terminaux, dont les smartphones.Alors que certains élus sont d'ores et déjà en train de tester le service Project xCloud en version, Microsoft vient d'officialiser le premier accessoire d'une nouvelle gamme «».Une nouvelle gamme d'accessoires taillés sur-mesure pour la (bonne) pratique du jeu nomade.Pour introduire cette gamme, le MOGA Mobile Gaming Clip est un accessoire élaboré avec PowerA, qui va venir se greffer sur la partie supérieure d'une manette Xbox, et sur lequel on pourra également installer un smartphone. Le clip dispose de deux points d'articulation pour permettre au joueur d'ajuster au mieux l'angle de vision.Ce premier accessoire «» est d'ores et déjà disponible en précommande, avec une date de lancement calée au 14 novembre, et un tarif fixé à 14,99 dollars.À noter que Microsoft confirme au passage travailler actuellement avec des accessoiristes comme 8bitDo, Gamevice, HORI ou encore Razer, pour la mise au point d'accessoires Project xCloud.