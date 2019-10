Stadia : la liste complète des 23 jeux disponibles au lancement

© Google

Stadia : 23 jeux disponibles au lancement

Attack on Titan 2 : Final Battle

Borderlands 3

Destiny 2

Doom (2016)

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 20

GRID

Gylt

Just Dance 20

Kine

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Power Rangers : Battle for the Grid

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raiser

Shadow of the Tomb Raider

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Tomb Raider Definitive Edition

Trials Rising

Du jeu en 4K60 fps sans concession

Et si l'on commence à avoir un bel aperçu de l'épaisseur du catalogue à venir , tous les titres annoncés ne seront pas disponibles à l'achatUn Redditeur s'est confié la tâche d'aller vérifier sur chaque blog officiel, sur chaque compte Twitter de développeur, afin de faire le tri entre les titres annoncés sur Stadia et ceux qui seront effectivement disponibles le 19 novembre prochain.Un travail duquel il tire une liste de 23 jeux dont on est sûrs qu'ils orneront le catalogue de Stadia dans un petit mois. Les voici :À ces titres, dont la possibilité d'achat a été confirmée pour le lancement de Stadia, s'ajoutent d'autres, pour lesquels des incertitudes demeurent. Il s'agit notamment deet deEnfin, pourqui, pourtant, était le titre avec lequel tout a commencé pour Google , le redditor estime qu'il sera disponible d'ici la fin d'année 2019 sur la plate-forme.Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec la plate-forme à venir de Google, celle-ci permet, contre un abonnement, de profiter d'une « console dans le Cloud » dont la puissance ne dépend finalement que du débit de votre connexion Internet.À partir de 10 Mb/s, les abonnés peuvent profiter de jeux en 1080p60. Mais Google annonce être capable de gérer tous les titres en 4K HDR à 60 fps , si tant est que vous disposiez d'une connexion d'au moins 35 Mb/s.Pour rappel, tous les jeux hébergés sur Stadia devront être achetés séparément pour pouvoir y jouer. Un point que Google doit d'ailleurs encore éclaircir ; aucun prix d'achat n'a été communiqué pour les titres de la plate-forme.