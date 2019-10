Stadia montre enfin son interface dans une vidéo récapitulative

© Google

Une interface épurée sur téléviseur et smartphone

L'interface de Stadia sur téléviseur. © Google

L'offre gratuite passée sous silence

Récapitulatif des offres Stadia. © Google

Au lancement, seul le jeu via Chromecast sera disponible. © Google

Source : Google via YouTube

En plus de reprendre les fondamentaux, Google en profite pour glisser quelques images de l'interface de son service dans sa vidéo.Celles et ceux qui s'inquiétaient de n'avoir aucune nouvelle de Stadia à quelques semaines du lancement de la plate-forme peuvent se rassurer. Google s'assure ici que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, et à quel point il est simple de profiter du moindre jeu du catalogue en quelques clics.Succinctement, il est possible d'apercevoir dans cette vidéo l'interface TV de Stadia. Sans surprise, l'UI s'inspire de ce qui se fait du côté de Netflix, mais aussi bien sûr des OS propulsant les consoles de salon actuelles. Votre ludothèque se retrouvera disposée en tuiles horizontales, et le jeu sélectionné s'affichera en grand dans un en-tête détaillé.L'interface mobile (voir image d'illustration), de son côté, donne à voir une immense vignette dédiée au jeu sélectionnée, au centre de laquelle trône un bouton « Jouer » rougeoyant. L'interface dédiée au service sur ordinateur n'a pas été montrée, tout comme la possibilité de lancer un jeu directement depuis une vidéo YouTube comme cela était pourtant promis en mars dernier Pour rappel, Stadia divisera son offre en deux versants. Stadia Pro, dont il est question ici, et qui sera disponible le 19 novembre prochain, est un abonnement mensuel de 9,99€ donnant accès au service de Google. Pour ce tarif, les abonnés auront droit d'accéder à quelques jeux gratuitement (comme l'intégrale de Destiny 2, ainsi que d'autres jeux offerts «»), mais surtout d'une résolution 4K et d'un framerate de 60 fps — si votre connexion et votre téléviseur le permettent.Il vous appartiendra toutefois de vous constituer votre ludothèque en achetant les jeux à l'unité. Jeux qui, d'après Stadia, resteront jouables même si vous ne renouvelez pas votre abonnement.Stadia Base, toujours affichée sur le site officiel de Stadia et promise pour «», donnera accès à la plate-forme dans une version limitée à 1080p/60fps. Aucun jeu ne sera accessible gratuitement, mais vous pourrez en acheter séparément et en profiter sans abonnement.Dans tous les cas, rappelons à toutes fins utiles qu'à la date du 19 novembre prochain, seul l'accès à Stadia via un téléviseur doté d'un Chromecast Ultra et d'une manette Stadia sera ouvert. Google n'a pas encore communiqué de date quant à la disponibilité de son service sur smartphones, tablettes et PC.