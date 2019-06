Stadia : Google met à disposition un speedtest pour tester la compatibilité de votre connexion

Un test de débit sur mesure pour Stadia

Source : 9to5Google

tenait en fin de semaine dernière une conférence visant à détailler les modalités de lancement de, son service prometteur de jeu vidéo en streaming. Dans la lignée de ce que la start-up française Blade propose depuis plusieurs années, Stadia arrivera en France et dans 13 autres pays dès novembre prochain. Principale interrogation toutefois : quelle connexion pour profiter de la plateforme dans de bonnes conditions ?Pour permettre à ses futurs clients de savoir à quoi s'attendre, Google a mis en ligne un test de débit réalisé en partenariat avec Measurement Lab. Ultra simplifié, il permet d'avoir une idée de sa connexion du moment. Plusieurs essais sont par contre conseillés afin deà quoi prétendre en termes d'expérience finale.Pour rappel, Google recommande une vitesse de téléchargement depour jouer en 720p/60 FPS (son Stereo). Votre connexion devra en revanchepour de la Full HD à 60 FPS (et son Surround 5.1) et se stabiliser à un minimum de 35 Mbit/s pour de la 4K/60 FPS avec son Surround 5.1.