Google Stadia se lancera en novembre en France à partir de 9,99€ par mois

Crédits : Google Stadia

La liste des pays dans lesquels sera lancé Stadia. Crédits : Google Stadia

9,99€ par mois, 30 jeux au lancement mais il faudra passer à la caisse

Détail des prérequis de connexion pour accéder au service. Crédits : Google Stadia

Certains des partenaires annoncés de Google. Crédits : Google Stadia

L'intégralité des titres qui seront disponibles au lancement de Stadia :

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Mortal Kombat 11 (NetherRealm)

Ghost Recon : Breakpoint (Ubisoft)

Gylt (Tequila Works)

Get Packed (CoatSink)

The Division 2 (Ubisoft)

Destiny 2 édition complète (Bungie)

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)

Rage 2 (Avalanche, id Software)

Dragon Ball Xenoverse (Dimps)

DOOM Eternal (id Software)

Wolfenstein: Youngblood (Machine Games)

Power Rangers : Battle For The Grid (Lionsgate)

Metro Exodus (4A Games)

Thumper (Drool)

GRID (Codemasters)

Samurai Shodown (SNK)

Football Manager 2020 (Sports Interactive)

The Elder Scrolls Online (Bethesda)

The Crew 2 (Ubisoft)

Trials Rising (Ubisoft)

NBA 2K (Visual Concept)

Borderlands 3 (Gearbox Software)

Farming Simulator 19 (Giants Software)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Tomb Raider Trilogy (Eidos Interactive, Crystal Dynamics)

Darksiders Genesis (Vigil Games)

Just Dance 2020 (Ubisoft)



Une offre gratuite à prévoir en 2020

Récapitulatif des deux formules proposées par Stadia. Crédits : Google Stadia

La manette Stadia et un Chromecast obligatoires... pour le moment

Pour 129€, Google vous propose un pack comprenant la manette, un Chromecast Ultra, l'édition complète de Destiny 2, 3 mois d'abonnement ainsi que 3 mois à offrir à un ami, et la primeur du choix de votre nom d'utilisateur. Crédits : Google Stadia

Et comme le prophétisaient les révélations de La Presse plus tôt dans la journée,sera bien lancé en France ainsi que dans 13 autres pays du globe dans le courant du mois de novembre 2019.C'était l'un des gros points d'interrogation qu'entourait Stadia : à quel prix sera lancé ce service ? Eh bien Google semble suivre un chemin défriché par un certain Netflix, puisque son service sera accessible via une formule à 9,99€ par mois.Pour ce tarif, les abonnéspourront profiter de leurs jeux en 720p à 60 fps (20 Mb/s pour du 1080p60). Ceux qui affichent un débit descendant d'au moins 35 Mb/s profiteront - si leur écran le permet - de la 4K jusqu'à 60 images par seconde.Et des jeux, il y en aura. Rassurez-vous. Au total, Google affiche un catalogue de 30 titres au sein desquels figurent pas moins de six références Ubisoft (Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, ...), les trois derniers Tomb Raider de Square Enix et bien entendu DOOM Eternal, qui avait été présenté dès la levée du rideau du service de cloud gaming par Google à la GDC. CelaD'excellentes nouvelles, qui se voient malgré tout ternies par la confirmation que, oui,. Seuls quelques titres plus anciens seront inclus sans surcoût dans votre abonnement ; il faudra passer à la caisse pour vous offrir des nouveautés. En guise de consolation :. De plus, Google vous proposera des réductions exclusives sur certains titres.Pour se faire pardonner aux yeux des déçus de cette nouvelle, Google annonce également qu'une. Celle-ci permettra l'accès à Stadia sans abonnement, mais vous demandera de payer pour jouer à n'importe quel jeu. Aucun titre ne sera laissé en libre accès ; récents comme anciens.On se réjouit malgré tout de cette initiative. Réfléchissez-y : si vous disposez d'une connexion d'au moins 10 Mb/s, vous pouvez jouer à (presque) n'importe quel jeu vidéo sans avoir à vous procurer une console de jeu ou un ordinateur puissant.Autre revers : si Google claironnait en mars dernier que son service serait compatible avec toutes les manettes du marché et qu'il fonctionnerait sur n'importe quel appareil connecté pourvu d'un écran,Lesdu service de cloud gaming devront ainsi impérativement se procurer une manette Stadia ainsi qu'un Chromecast pour accéder à la plate-forme. En effet la FAQ de Stadia précise que les manettes PS4 et Xbox One ne fonctionneront qu'en filaire, sur Chrome ou sur mobile.L'occasion était trop belle pour ne pas proposer à ceux-là une offre plutôt avantageuse.. De plus, vous aurez la primeur de réserver votre nom d'utilisateur sur votre service. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains ça veut dire beaucoup.