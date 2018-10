Google annonce le "Project Stream", un projet de cloud gaming dans Chrome

Assassin's Creed : Odyssey jouable gratuitement pour les participants

Les premiers pas de Google dans le jeu vidéo

Lundi soir,etont publié respectivement un communiqué annonçant quesera entièrement jouable... sur Chrome.Pressenti depuis plusieurs mois pour lancer son propre service de, Google officialise son "Project Stream" avec le blockbuster d'Ubisoft en tête d'affiche.Sur son blog, Google annonce que le triple A d'Ubisoft sera jouable gratuitement, qui se cantonne malheureusement au pays de l'oncle Sam.Les participants au programme (si vous vivez aux USA, c'est par ici ) devront disposerpour profiter d'une expérience de jeu confortable. Le jeu sera jouable via le combo clavier/souris, mais également via une manette branchée en USB (pas de Bluetooth pour le moment).L'objectif de cette session d'essai est bien entendu de résoudre les bugs, que l'on imagine nombreux pour un projet de cette ampleur. C'est notamment sur le sujet de la latence que Google devra faire ses preuves. Lucide, la firme explique que "(d'un film ou d'une série, ndr)." Pour ses tests grandeur nature sur Assassin's Creed : Odyssey, Comme le fait remarquer Gamekult , Google s'est récemment entouré de beau monde en provenance du secteur vidéoludique. La firme de Mountain View a ainsi débauché Phil Harisson, qui a travaillé chez Microsoft et Sony, Jack Buser (concepteur du PlayStation Home) et Richard Marks (créateur du PlayStation Move et PlayStation VR).La première étape d'un projet plus global pour faire son trou dans le secteur du jeu vidéo ? Fort probable. Reste qu'avec Ubisoft comme allié, Google s'est trouvé un partenaire qui partage sa vision d'un futur vidéoludique sans console. Dans un entretien à Variety , Yves Guillemot, patron d'Ubisoft, a déclaré que la génération actuelle de consoles serait la dernière de l'histoire. Pour le futur, le géant français du jeu vidéo mise à plein sur le streaming. Des ambitions d'ores et déjà (dé)matérialisées par la disponibilité - au Japon uniquement - d'une version cloud gaming d'... sur Switch.