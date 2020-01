Google Stadia serait (déjà) abandonné par de nombreux joueurs...

Google Stadia (déjà) en perte de vitesse ?

Une baisse inquiétante ?

Source : Forbes

Rappelons queest le premier jeu offert avec l'abonnement Stadia Pro, depuis le lancement du service en novembre dernier.Vous vous en souvenez, Google Stadia a été lancé le 19 novembre dernier, avec plus ou moins de réussite. Toujours est-il que le service signé Google a reçu diverses mises à jour, apportant quelques améliorations, tout en ajoutant de nouveaux jeux « gratuits » pour les abonnés Stadia Pro.Parmi ceux-ci, on compte notamment un certain, disponible depuis le lancement du service. En comparant le nombre de joueurs sur le jeu de Bungie le 26 novembre, et en ce début du mois de janvier, on constate que la base de joueurs a diminué de moitié.En effet, si Google Stadia affichait 19 400 joueurs surà la fin du mois de novembre, ils ne sont plus que 8 020 en ce début d'année 2020. Une baisse impressionnante de l'ordre de 58,7 % pour être tout à fait exact. À titre de comparaison, début janvier, on comptait 437 000 joueurs desur PC, 435 000 sur PS4 et 313 000 sur Xbox One.Un chiffre relativement inquiétant quand on sait que le Buddy Pass, qui permet d'offrir 3 mois de Stadia Pro à un ami, a été lancé courant décembre, et aurait donc du permettre à la base de joueurs d'augmenter de manière considérable.Reste à savoir maintenant si Google Stadia perd déjà de nombreux utilisateurs, ou si cette baisse est liée uniquement à, un jeu déjà poncé jusqu'à la moelle par de nombreux joueurs sur d'autres supports, et qui ont peut-être lancé le jeu sur Stadia par simple curiosité.Il sera intéressant de jauger de la popularité de Google Stadia sur d'autres sorties majeures à venir durant cette année 2020, comme un certainen avril prochain.À l'heure actuelle, Google Stadia est encore « gratuit » pour les joueurs ayant précommandé le service, et les premiers abonnements payants (9,99 €/mois) démarreront en février prochain.