Les succès sont disponibles sur Stadia, et Google s’offre un nouveau studio

Jade Raymond aux côtés des fondateurs de Typhoon Studios.

Hier, cela faisait un mois tout pile que Google avait lancé son service de jeux dans le nuage. L'occasion d'annoncer un certain nombre de nouveautés, à commencer par l'arrivée des succès.Indispensables pour les complétistes, lesdisposent désormais d'une interface propre sur Stadia, aussi bien depuis un Chromecast que sur le Web ; les applications mobiles suivront. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l'icône de votre profil, en haut à droite. Une liste de vos jeux récents s'affichera, et une barre de progression vous informera sur le nombre de trophées que vous avez déjà débloqués.Car oui : si aucune interface ne permettait jusqu'alors de visualiser ses petits badges durement acquis, Stadia les enregistrait bel et bien depuis le lancement. Ainsi, il est fort probable que si vous avez déjà joué des heures et des heures à, vous ayez déjà en votre possession un certain nombre de succès.Il est bien entendu possible de consulter les succès en détail, ainsi que d'observer ceux de vos amis. Dans ce dernier cas, il faudra faire attention à ce qu'ils aient bien réglé leurs paramètres de confidentialité, de manière à pouvoir être inspectés par d'autres joueurs.Il n'existe que depuis 30 jours, mais cela n'empêche pas Google de déjà souffler des bougies et de s'offrir un petit quelque chose. La firme a en effet jeté son dévolu sur le jeune studio canadien Typhoon Studios, développeurs de, qui sortira sur consoles et PC le 28 janvier prochain.Typhoon Studios tombe donc dans l'escarcelle de Google, et rejoint la famille grandissante d'affiliés à Stadia Games and Entertainment, le studiode Stadia qui, à terme, publiera des jeux exclusifs sur la plate-forme.Pour l'heure, ce sont très exactement 26 jeux qui sont disponibles (à l'achat) sur le magasin de Stadia. En début de semaine, ce sontetqui ont rejoint le catalogue. Un panel qui ne devrait pas grossir davantage avant le début d'année prochaine.