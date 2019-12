Cloud gaming : GeForce Now est désormais disponible sur Android

© NVIDIA

Une application en accès anticipé

Quelle configuration pour profiter de GeForce NOW sur Android ?

Source : Play Store

Toujours en phase de bêta, la plate-forme de cloud gaming avance enfin quelques pions en vue de sa commercialisation. Il faut dire que la concurrence se fait particulièrement rude ces derniers temps. Entre le lancement de Stadia , et l'arrivée de nouvelles offres plus accessibles pour Shadow , NVIDIA a tout intérêt à ne pas laisser trop d'avance à ses rivaux.Si la nouvelle application de NVIDIA permet d'accéder sans tarder à son compte GeForce Now (pour les chanceux qui ont été tirés au sort), elle n'en est pas moins encore en accès anticipé.En d'autres termes, il est tout à fait possible de profiter de sa ludothèque habituelle, tout comme sur l'application disponible sur Mac et PC. Celle-ci affiche d'ailleurs une esthétique assez proche, qui fait la part belle aux jeux déjà optimisés par NVIDIA et jouables sans plus attendre.En revanche, les fonctionnalités permettant d'accéder à sa ludothèque Steam, Uplay ou Battle.net semblent encore soumises à quelques bugs. Un problème essentiellement dû au travail d'optimisation que doit réaliser NVIDIA afin de faire correspondre le ratio d'aspect (souvent très disparate sur Android) des jeux aux appareils sur lesquels ils sont lancés.NVIDIA a visé très large avec son nouveau service. Sur Google Play, on apprend qu'elle est compatible avec tous les smartphones tournant au moins sous Android 5.0, et disposant de 2 Go de RAM au minimum. Autant dire qu'il n'y a pas un seul smartphone sorti ces 3 dernières années qui ne réponde pas à ces critères.Pour profiter confortablement de vos jeux, il vous faudra néanmoins être connecté à un réseau Wi-Fi 5 GHz, et disposer d'une connexion d'au moins 15 Mb/s. Faute de quoi, la latence sera trop présente, et la qualité du flux grandement dégradée.La liste des périphériques compatibles avec GeForce NOW sur Android est disponible à cette adresse . Bien entendu, les traditionnels pads PS4 et Xbox One sont pris en charge.