Microsoft Edge s'invite sur Linux le mois prochain

En articulant son navigateur internet autour du projet open source Chromium, Microsoft a cédé face à la popularité de son rival Google, rejoignant ainsi les initiatives d'Opera, Brave, et autres Vivaldi…Toutefois, ce faisant, la société a également optimisé son processus de développement. Elle peut désormais se concentrer sur les fonctionnalités qui différencient son application des autres, notamment en y greffant son écosystème de services. Et puisque le projet Chromium est optimisé pour les plateformes macOS et Linux, la firme de Redmond n'est plus cantonnée à Windows.