Starlink veut tester l'Internet par laser à destination des astronautes

SpaceX poursuit la mise en place de sa constellation de satellites en déployant de nouveaux modèles dotés d’une connectivité laser. L'objectif ? Améliorer les débits proposés, et dépendre un peu moins des stations relais situées sur le plancher des vaches. En outre, d'après Bret Johnsen, directeur financier de l'entreprise, ces satellites améliorés, plus performants, sont moins coûteux et plus rapides à fabriquer.

La société du new space espère permettre aux astronautes et aux touristes spatiaux de se connecter plus librement et efficacement à Internet. Pour Elon Musk, le maillage satellitaire et l’utilisation des satellites laser permettraient d’atteindre une vitesse de transfert des données atteignant 97 % de la vitesse de la lumière, soit 290 798 684 m/s.