Internet par satellite : Amazon annonce ses antennes "plus petites, abordables et performantes" que Starlink

De quoi faire trembler Starlink ? Rajeev Badyal, vice-président d'Amazon et responsable de Kuiper, a déclaré à CNBC que les satellites de sa constellation seraient « plus gros et bien plus performants » que ceux de SpaceX, avec une durée de vie de 7 ans environ en orbite basse, tout en ventant la qualité de réception des nouvelles antennes. L'attaque est frontale, mais elle a peu de chances d'ébranler la firme d'Elon Musk. Avec plus d'un million d'utilisateurs, des contrats qui ne cessent d'augmenter autour du monde avec des entreprises, la perspective d'arriver sur mobile et plus de 4 000 satellites en orbite, ces derniers feront de coriaces adversaires économiques. Les vrais perdants seront peut-être une fois de plus les astronomes ou les autres utilisateurs de l'orbite basse…