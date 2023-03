C'est parti, Starlink devrait bientôt permettre de téléphoner

L'objectif de ces essais est d'obtenir le plus de retours de terrain possible. « Nous allons apprendre beaucoup en faisant – pas nécessairement en analysant à outrance – et en allant sur le terrain, en travaillant avec les opérateurs de télécommunications », détaille le dirigeant.

Aucun nom d'opérateur partenaire n'a pour le moment été donné. Mais l'été dernier, Elon Musk et T-Mobile avaient communiqué sur le lancement d'une initiative commune dans le domaine. Pour l'opérateur, ce partenariat devait, à l'époque de sa présentation publique, permettre de mettre au monde une « couverture universelle » du territoire américain.

Et donc de donner la possibilité aux utilisateurs de téléphoner dans les zones manquant traditionnellement de réseau, comme les déserts ou les montagnes ! Un secteur que d'autres acteurs de la tech investissent déjà par ailleurs, à l'image d'Apple ou de Samsung.