Amazon a maintenant 2 satellites de sa constellation Kuiper en orbite (Starlink ? 5243)

C'est, en effet, le problème d'Amazon, qui prévoit de concurrencer Starlink : le réseau de connectivité de SpaceX est déjà en orbite et fonctionne depuis plusieurs années. Il dispose de 2 millions de clients au moins, et s'appuie sur plus de 5 243 satellites déjà envoyés en orbite (dont 21 ce lundi 9 octobre). Starlink en est d'ailleurs à sa deuxième génération de satellites, plus grands, plus puissants et performants, tandis que OneWeb, qui sera également un concurrent d'Amazon, a également consolidé sa position dernièrement en passant sous le contrôle du géant français des communications par satellite Eutelsat.