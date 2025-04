Les observations ne laissent que peu de doutes. Les données radar Doppler de LeoLabs et les images optiques de Slingshot Aerospace indiquent des mouvements de rotation erratiques du satellite russe. Ces entreprises américaines de surveillance spatiale suivent Cosmos 2553 depuis son lancement le 5 février 2022. LeoLabs a détecté ces anomalies dès novembre dernier et a confirmé son diagnostic le mois suivant. « Cette observation suggère fortement que le satellite n'est plus opérationnel », a déclaré le Center for Strategic and International Studies dans son évaluation annuelle des menaces spatiales publiée vendredi.

Le satellite russe se trouve à environ 2 000 km d'altitude, dans une zone caractérisée par un fort rayonnement cosmique. Cette position isolée est inhabituelle pour un satellite d'observation ou de communication classique. Moscou affirme qu'il s'agit d'un appareil de recherche destiné à tester des instruments dans un environnement à forte radiation. Le commandement spatial américain conteste cette version car les caractéristiques de l'engin ne correspondent pas à cette mission.

Si Cosmos 2553 paraissait incontrôlable jusqu'à récemment, les dernières observations de Slingshot montrent qu'il pourrait s'être stabilisé, selon Belinda Marchand, directrice scientifique de l'entreprise. Mais le mal est peut-être déjà fait.