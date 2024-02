Le Pentagone surveille une nouvelle arme anti-satellite russe, des rumeurs évoquent du nucléaire

La polémique est née d'une fuite du Pentagone, dont plusieurs sources indépendantes ont affirmé à NBC News que la Russie développait une arme nucléaire contre les satellites américains en début de semaine. Dès mercredi, des politiciens demandaient des explications publiques à la Maison-Blanche. Il faut dire que lorsque l'actualité s'est propagée dans les médias, certains n'ont pas fait preuve d'une grande retenue et les débats ont déjà éclaté sur l'utilisation russe d'une potentielle charge nucléaire dans l'espace, écho moderne du très controversé essai « Starfish Prime » de 1962. Les États-Unis avaient alors testé une bombe en orbite basse, laquelle avait eu des conséquences sur l'ensemble des (très rares) satellites de l'époque. À présent qu'il y a plus de 7 500 satellites actifs en orbite basse, dont une ample majorité est américaine, les craintes paraissent justifiées. Et ce, d'autant plus que la Russie a envoyé dans l'espace un satellite de la défense, non spécifié, le 9 février ! Les représentants du Pentagone ont heureusement calmé cet emballement lors d'une conférence de presse le 15 février.