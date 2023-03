Luch, c'est louche ! La Russie envoie un nouveau satellite espion en orbite géostationnaire

Le premier satellite Luch-Olymp, lancé en 2014, est devenu la bête noire des opérateurs de satellites occidentaux et même des différentes entités militaires. On se souviendra des déclarations fortes de la ministre Florence Parly en 2018, qui avait montré l'approche de ce satellite venu « butiner » très près d'Athena-Fidus, satellite franco-italien dédié aux communications sécurisées. Cela avait servi d'argument lors de la création du nouveau commandement fusionné devenu l'Armée de l'Air et de l'Espace… tandis que les techniques de « butinage » sont des pivots des exercices militaires tels qu'AsterX. Voici donc que le successeur de Luch-Olymp arrive en orbite. Il y a de plus en plus de moyens pour le détecter et le suivre, mais les fameux petits satellites défenseurs de zone conçus spécialement pour lutter contre cette menace, français notamment, se font encore attendre. D'autres nations pourraient déjà avoir leurs propres « butineurs » en orbite, même s'ils sont peut-être plus discrets : la Chine et les États-Unis en tête…