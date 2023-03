Avec l'exercice AsterX 2023, la France continue de préparer sa défense spatiale

En effet, on peut l'oublier, car ils sont discrets, mais les satellites français sont au premier plan pour la défense nationale, et ils sont nombreux ! Observation au sol avec Pléiades et CSO, interception électronique avec Ceres, transmissions chiffrées avec Syracuse : ces capacités doivent être utilisées efficacement dans tous les contextes. Sans oublier la protection d'atouts civils français et européens, comme les satellites météorologiques ou les opérateurs de télécommunications. Cette flotte est à préserver au maximum, même avant que nos futurs satellites de « défense de zone » (ils arriveront à la fin de la décennie) soient actifs.