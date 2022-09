Les scientifiques européens à court de solutions pour envoyer le télescope Euclid en orbite

De plus, les équipes espéraient être opérationnelles avant les Américains. Euclid est théoriquement un instrument incroyable, capable de réaliser à l'échelle des galaxies ce que la mission Gaia accomplit pour les étoiles de notre voisinage. Il permettrait de constituer un formidable catalogue de galaxies, d'amas, de leur forme, leur âge, leur spectre, etc. avec en particulier un objectif scientifique de prestige, utiliser ces données pour comprendre l'accélération de l'Univers et déchiffrer le rôle de l'énergie noire.

En 2026-27, les États-Unis enverront (si tout se passe bien) leur nouveau télescope Nancy Grace Roman (NGR) en orbite, et lui aussi aura des capacités dans ce domaine, bien qu'avec des mesures complémentaires. Pour qu'ils puissent travailler en tandem (et non en concurrence), il est important que les données d'Euclid soient déjà disponibles lorsque le NGR entamera sa mission… Même s'il est possible que le télescope américain souffre lui aussi de retards.