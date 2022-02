Les astronautes européens plaident pour que l'ESA obtienne son programme de vols habités

Il ne faut pas oublier en effet qu'en novembre 2022 se tiendra l'assemblée ministérielle de l'ESA, qui a lieu une fois tous les trois ans et qui fixe le cap de tous les projets et orientations à venir. Un ballet politique, médiatique et budgétaire très important pour l'une des plus grandes agences, qu'il faut préparer minutieusement. C'est donc un moment clé qu'ont choisi les astronautes de l'ESA (appuyés par leur directeur J. Aschbacher) pour plaider en faveur d'un programme habité européen.