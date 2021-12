La France à l'offensive sur les petits lanceurs réutilisables

Le projet de fusée réutilisable made in Vernon s'appellera Maia Space et devra aboutir en 2026 selon Bruno Le Maire, qui souhaite un calendrier très ambitieux pour réagir face à la concurrence. Malgré quelques propos qui peuvent sembler déplacés pour expliquer que « nous aurons notre SpaceX, nous aurons notre Falcon 9 » (ce dernier ne sera pas a priori concurrencé par Maia Space, et vole depuis plus d'une décennie), la présentation du ministre se voulait pragmatique.