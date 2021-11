Les astronautes sur l'ISS mis en sécurité après un test d'arme anti-satellite russe

Un test ASAT (pour arme Anti SATellite) consiste le plus souvent à faire décoller un missile depuis le sol, qui va approcher le satellite grâce à un suivi de ses systèmes internes soutenus par des radars au sol. Il se fragmente juste avant d'atteindre son but, afin de s'assurer que le satellite visé sera dans son « cône de destruction ». Ce sont des armes universellement considérées comme problématiques, car lorsque le projectile ASAT frappe le satellite, les débris générés s'éparpillent sur une quantité impressionnante d'orbites différentes, et dérivent au cours du temps. Pourtant, malgré les protestations de l'ensemble des grandes agences, des organismes internationaux et des départements d'état sur la question, les USA et la Chine en ont déjà réalisé, ainsi que l'Inde en 2019 , et maintenant la Russie. Les débris des tests américains et indiens n'encombrent cependant plus l'orbite, le « modèle à ne pas suivre » était unanimement considéré comme la destruction du satellite Fengyun-1 à 865 km d'altitude : des milliers de débris sont encore là 14 ans plus tard.