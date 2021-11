Crew-3 s'envole, tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle rotation des astronautes de l'ISS

S'agissant d'une rotation « régulière », Crew-3 va donc remplacer Crew-2 pour une mission de longue durée qui devrait se prolonger jusqu'à la deuxième moitié du mois d'avril (et l'arrivée, vous l'aurez compris, de Crew-4 à cette échéance). En plus de leur adaptation aux activités de l'ISS qui ne prendra que quelques jours, leur mission bénéficie d'un programme chargé. Des véhicules cargo Progress, Cargo Dragon et Cygnus vont se succéder régulièrement, mais il y aura aussi l'arrivée d'un nouveau module russe « Pritchal », ainsi que de plusieurs capsules dédiées au tourisme. La première aura lieu en décembre avec Soyouz MS-20 (le russe Alexander Misurkin accompagne le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son ami/réalisateur Yozo Hirano), et sera suivie début février par la mission Axiom-1 et ses quatre occupants (les américains Michael Lopez-Alegria et Larry Connor, le canadien Mark Pathy et l'israélien Eytan Stibbe). Ça en fait, des visites !