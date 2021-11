54 ans après le traité de l'espace, l'ONU s'interroge à nouveau sur la régulation spatiale

Ce lundi, la Première Commission, la Grande Commission de l'ONU consacrée aux questions de désarmement et de sécurité internationale, a adopté la suggestion à une écrasante majorité : 163 voix pour, 8 contre et 9 abstentions. Elle passera désormais devant l'assemblée générale des Nations Unies le mois prochain.

David Edmonson s'attend à ce qu'elle soit, à nouveau, adoptée à une grande majorité par l'assemblée. Il en résulterait la création d'un groupe de travail qui se réunirait deux fois par an en 2022 et 2023. Avant la fin de cette échéance, le groupe devra définir de nouvelles normes et règles de conduite et, si besoin, déterminer quels domaines nécessitent davantage de réflexion et de moyens.

À noter que parmi les votes « non », on trouve deux nations de premier plan dans la conquête spatiale : la Russie et la Chine. Plutôt qu'un code de conduite ou des normes, les deux pays, en pourparlers depuis longtemps avec l'ONU sur la question de la régulation de l'espace, avaient déjà déclaré préférer de nouveaux traités, ceux-ci étant a priori plus faciles à appliquer. Mais, pour l'heure, ce n'est pas la direction que prend l'organisme.