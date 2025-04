Ce que l'on pourrait qualifier de joyau technologique européen, au demeurant développé et testé entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, montre une fois de plus l'excellence d'Airbus dans le domaine spatial. Les équipes préparent désormais les phases de mise en service en orbite, alors qu'une autre équipe gère l'installation du transpondeur d'étalonnage à New Norcia, en Australie. La science du climat est prête à entrer dans une nouvelle ère. On saluera aussi, au passage, le quatrième lancement réussi de Vega C, à mettre au crédit d'Arianespace.