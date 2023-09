En tête à tête avec MetOp-SG, futur fleuron européen des satellites météo

Notre continent dispose d'une entité multinationale qui est l'une des plus respectées au monde pour son expertise unique et ses données : Eumetsat. Depuis plus de 40 ans, cette dernière transmet ses images aux centres météorologiques du monde entier, et pas seulement à ses 30 pays membres. Elle peut le faire grâce à de grands centres au sol, mais surtout grâce à deux systèmes satellites différents et complémentaires.

Le premier est celui des satellites en orbite géostationnaire. Il y en a trois actifs (ce sont les MSG, Meteosat Second Generation), qui sont vieillissants, et ils sont progressivement remplacés par les unités MTG (Meteosat Third Generation), qui seront deux groupes de 3 avec des capacités différentes. Le deuxième système satellite repose de son côté sur l'orbite basse, on les appelle les MetOp. Et là aussi, la génération actuelle est vieillissante et doit être remplacée. Eumetsat a donc fait appel à l'ESA, qui a nommé Airbus DS maître d'œuvre pour les satellites MetOp-SG (Second Generation).