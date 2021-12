60 ans de CNES… et bientôt 60 de plus ?

On oublie parfois des thématiques chères au CNES, car elles ne sont pas les plus médiatisées. Avec son programme Janus, l'agence aide depuis une dizaine d'années de multiples universités (réparties en Centres Spatiaux Universitaires) pour faire progresser la thématique satellite et nano-satellite chez les étudiants. Les plus jeunes ont été nombreux à participer à l'expérience du Blob en parallèle avec Thomas Pesquet cette année. D'autre part, après l'Accord de Paris, le CNES a mis en place le SCO (Space Climate Observatory) qui lie plusieurs dizaines de pays et promeut des projets et méthodes pour mieux observer et encadrer nos émissions de carbones et notre influence sur le climat.