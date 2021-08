Ariane 4 : quand l'Europe imposait sa domination sur les lancements commerciaux

On notera d’ailleurs qu’Ariane 4 conservent les mêmes ergols qu’Ariane 2 et 3, les moteurs Viking étant alimentés par un mélange d’UH25 et de peroxyde d’azote. Si le premier étage est un temps envisagé avec cinq moteurs Viking, il conservera une configuration quadrimoteur comme ses prédécesseurs. Toutefois, les ingénieurs du CNES et de l’Aérospatiale vont considérablement revoir leur copie sur ce premier étage, modifié et agrandi pour pouvoir embarquer 227 tonnes d’ergols et des Viking 5C plus puissants. Pour concurrencer la navette spatiale américaine et sa soute de 4,5 m de large, Ariane 4 reçoit une nouvelle coiffe de 4 m de diamètre, qui surmonte une case à équipement dotée d’une électronique moderne.