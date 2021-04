Qui est Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES ?

Philippe Baptiste est un ingénieur diplômé des Mines en 1994, ayant obtenu un doctorat en informatique en 1998. Après avoir travaillé pour Bouygues et IBM, notamment, il occupe des postes d’enseignant et de chercheur au CNRS et à l’École polytechnique, où il dirige pendant quelque temps le laboratoire d’informatique. Dans les années 2010, il dirige divers services en charge des questions scientifiques et des problématiques liées à l’innovation, que ce soit au ministère de l’Éducation nationale, au CNRS ou chez Total.