Les États-Unis envoient GOES-T en orbite, un nouveau satellite météorologique de pointe

GOES-T est le troisième appareil de la génération actuelle de satellites américains GOES (la famille complète remonte aux années 70). Fabriqué par Lockheed Martin, c'est une grande unité de 5 192 kg au décollage, dont plus de 2 tonnes de carburant, qui lui seront utiles pour rejoindre sa « place » en orbite géostationnaire et pour l'y maintenir le plus longtemps possible, entre 10 et 15 ans selon les prévisions actuelles. Il est équipé de six instruments, mais le plus important est l'ABI (Advanced Baseline Imager), qui observe la Terre dans le visible et l'infrarouge.