Galileo, les européens veulent garder le meilleur service de positionnement

Cette bonne dynamique, on la doit aussi indirectement… Aux concurrents de Galileo. En Russie, Glonass n'a pas été amélioré depuis longtemps, et la génération « K » se fait toujours attendre. En Chine, Beidou 3 est en service et fonctionne sur l'ensemble de la planète, mais la qualité des signaux n'est pas encore irréprochable et il y a encore peu de puces équipées. Enfin, aux Etats-Unis, seuls 4 satellites du nouveau standard Block 3 sont en service (sur 31), résultat, la précision n'atteint pas tout à fait celle des européens, même si la qualité du service est au rendez-vous. Avantage : Galileo et GPS partagent la même fréquence, les puces peuvent donc être configurées pour lire les deux services simultanément et naviguer grâce à un nombre record de satellites. L'autre avantage de Galileo, c'est la lisibilité du projet à court et moyen terme. En effet ce sont 12 nouvelles unités qui devraient rejoindre l'orbite à 23200 km d'altitude entre fin 2021 et 2024 grâce à des décollages sur Soyouz et Ariane 6. Ils sont basés sur le même modèle que ceux déjà en orbite, très légèrement améliorés grâce à des retours d'expérience notamment sur leurs horloges atomiques (ils en embarquent quatre chacun).