Grosse panne sur le réseau de satellites du programme européen Galileo

Galileo, l'alternative au GPS américain, est toujours en panne

Pas d'impact sur le service de recherche et de sauvetage

Source : BBC

Composé de 22 satellites opérationnels en orbite et deux satellites en cours d'essai, le projetest l'alternative européenne au GPS américain.Jeudi 11 juillet, l'Agence GNSS européenne (GSA) publiait une brève note d'avertissement : «». Mais vendredi 12 juillet, à 1 h 50 (UTC), le service est. Depuis,en raison d'un «». Et plus précisément, dans une installation de chronométrage précis (Precise Timing Facility, PTF) en Italie.Le rôle de cette station au sol est dedu système Galileo afin de rendre possible la localisation d'un utilisateur. Ainsi, tous les appareils de localisation, notamment les smartphones, ne recevront pas d'informations de synchronisation ou de position utilisables. Toutefois, la puce de navigation par satellite installée dans l'appareil pourra s'appuyer sur le GPS américain (géopositionnement par satellite), le Glonass russe ou le Beidou chinois Galileo est entré en service en décembre 2016, après 17 ans de développement. Toutefois, l'alternative européenne au GPS est toujours en phase de déploiement et ne mène aucune application critique.. Et comme le confirme la GSA : «».Pour l'instant, aucun retour à la normale n'a été annoncé. L'agence souhaite néanmoins rassurer les utilisateurs : «».