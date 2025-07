En plus donc du petit forfait mobile, on retrouve un pack Protection Enfant qu'Orange offre sur simple demande, et qui fait office de couteau suisse de la sécurité numérique. L'opérateur intègre désormais 43 catégories de blocage, une géolocalisation temps réel (qui sera disponible dès octobre 2025), et surtout une alerte anti-cyberharcèlement via SafeBear. Cette dernière fonctionnalité arrive d'ailleurs à point nommé, à l'heure où le harcèlement en ligne préoccupe de plus en plus les parents.