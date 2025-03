L'opérateur en profite pour lancer dès aujourd'hui deux nouvelles offres : une option 5G+ gratuite pour ses clients actuels, et un forfait premium « Série Spéciale 180 Go 5G+ ». Orange, à qui on pouvait peut-être reprocher un manque d'effort sur la partie « services et divertissement », se démarque grâce à son réseau et à deux partenariats stratégiques, notamment avec ChatGPT et Netflix, qui vont être offerts pendant 12 et 6 mois respectivement.