Orange sort le grand jeu pour les jeunes, avec un "cheatcode" pour un forfait mobile de 120 Go, moins cher

Orange, qui a lancé cette semaine une nouvelle activité dédiée au service à domicile, propose à ses nouveaux abonnés mobiles un forfait garni de 120 Go en data en 5G, dit « Série Spéciale », pour 24,99 euros par mois. Ajoutons à cela les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre, ainsi que 50 Go à l'étranger, dans les pays d'Europe (dont la Suisse et Andorre) et les DOM.