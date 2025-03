L'opérateur historique propose deux moyens d'accéder à la 5G+ gratuitement. Si vous êtes déjà titulaire d'un forfait mobile en 5G, l'option est accessible sans trop de difficulté, depuis son espace client. Les abonnés de la Série Spéciale 180 Go 5G+, qu'Orange vient de lancer, peuvent aussi en profiter. Le forfait est proposé à 41 euros par mois sans engagement, nous le disions, ou 36 euros/mois pour les clients internet Orange. Outre les 180 Go de données mobiles, 100 Go supplémentaires sont proposés et utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse et Andorre.