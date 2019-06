GPS : l'armée américaine va tester un système capable de résister aux brouillages

Pixabay

Les signaux GPS perturbés sur plusieurs opérations

Un système de navigation par inertie qui pourra prendre le relai

Source : Breaking Defense

moderne dépend beaucoup (peut-être trop ?) du. Outre le guidage des missiles, lutilise le GPS pour la navigation, la localisation des troupes, ou encore le pilotage des drones. De fait, tout interférence dans le système GPS peut constituer un risque important, voire majeur, pour les forces américaines et celles de ses alliés.Les, appuyés par les constatations apportées par des responsables finlandais et norvégiens, à la suite d'une opération lancée avec l'OTAN en Norvège, soupçonnentd'avoir procédé auen Europe et dans divers endroits du monde. Cette opération était destinée à la préparation d'une grande coalition internationale.En avril 2018, des dirigeants américains s'étaient déjà plaints d'un(un allié du pays des Tsars), pour perturber la navigation de ses drones.Cette hypothèse peut être renforcée, du côté des Américains, par le fait qu'outre-Atlantique,laissant ainsi à la Russie la possibilité de développer des. Voilà pourquoi les USA travaillent à lancer un tout nouveau système, capable de résister aux différents actes de brouillage, et qui pourrait être. Il devrait correspondre àqui pourra être immédiatement activé dès lors que le GPS est rendu inaccessible.Ce sont les forces armées du second régiment de cavalerie, situées en Allemagne, qui bénéficieront les premières de la toute nouvelle technologie.