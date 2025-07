Business Insider a recueilli des témoignages, comme celui de Sarah Chiappetta, responsable marketing à San Francisco. Elle s'est récemment interrogée après avoir reçu un message trop parfait d’une amie. Le texte, dégoulinant d'empathie et ponctué d’un tiret cadratin inhabituel, l’a alertée. Elle s’est demandée si son amie avait eu recours à ChatGPT pour répondre. Cette sensation de lire un texte préfabriqué laissait une impression étrange, même si elle n’en a pas tenu rigueur. Ce type d’expérience est fréquent. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent quand quelqu’un découvre que ses proches utilisent l’IA pour écrire à leur place. Certains parlent de messages qui ressemblent à une corvée ou de lettres qu’on ne considère plus comme personnelles.

Un sondage récent de Hily, une application de rencontres, indique que 45 % des jeunes de la génération Z jugent que l’emploi d’IA dans les échanges réduit l’authenticité. Le problème concerne le message lui-même, mais aussi ce qu’il signifie. Le lien humain semble moins clair quand une machine intervient. Quinn White, professeur de philosophie à Harvard, explique que la différence est profonde. L’IA propose une suite de mots cohérente, mais un ami répond selon ce qu’il pense. Dans une conversation, on attend un retour personnel, pas une probabilité statistique.

Les études universitaires confirment la tendance. Une expérience menée à Cornell a montré que, même si l’IA rend les réponses plus efficaces, les utilisateurs évaluent plus sévèrement leurs interlocuteurs qui s’en servent. En parallèle, une enquête à l’Université d’Ohio a montré que les participants percevaient une distance plus grande avec un ami fictif qui utilisait l’intelligence artificielle pour écrire. Les messages semblaient moins adaptés et la relation, plus distante.

Cette fracture a des conséquences durables. Les échanges perdent en spontanéité et en naturel. La confiance s’érode quand on ignore si la personne derrière le message s’implique réellement. Jess Hohenstein, ancienne chercheuse en IA à Cornell, évoque le risque d’un repli vers les échanges en face à face. Difficile d’accorder du crédit à une réponse quand on doute de son origine.