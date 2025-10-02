Amazon chauffe l’ambiance avant ses Jours Flash Prime (anciennement Prime Day), qui débuteront dans seulement 5 jours. Le géant de l'e-commerce aligne déjà une belle sélection de promos pour patienter, avec 10 offres à prix réduits sur des produits très variés.

Que vous soyez tenté par un mini-PC musclé, un PC portable abordable, un nettoyeur vapeur pour la maison, ou encore les incontournables enceintes et liseuses Amazon, il y a de quoi faire de belles économies. Envie de découvrir ces bons plans du jour ? Voici notre sélection complète.