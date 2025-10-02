Amazon sort l’artillerie lourde aujourd’hui avec une pluie de réductions sur le high-tech et ses produits maison. Mini-PC survitaminé, PC portables, nettoyeur de sols, enceintes connectées ou encore liseuse couleur : autant d’occasions de s’équiper malin à prix réduit. Découvrez vite notre sélection des 10 meilleures promos du moment.
Amazon chauffe l’ambiance avant ses Jours Flash Prime (anciennement Prime Day), qui débuteront dans seulement 5 jours. Le géant de l'e-commerce aligne déjà une belle sélection de promos pour patienter, avec 10 offres à prix réduits sur des produits très variés.
Que vous soyez tenté par un mini-PC musclé, un PC portable abordable, un nettoyeur vapeur pour la maison, ou encore les incontournables enceintes et liseuses Amazon, il y a de quoi faire de belles économies. Envie de découvrir ces bons plans du jour ? Voici notre sélection complète.
Les dernières ventes flash à saisir
- Tineco Floor One S7 Steam à 399,00 € au lieu de 699,00 €
- NiPoGi Hyper H2 Mini PC Intel Core i9-11900H à 499,99 € au lieu de 699,99€
- Chargeur USB C Multiple avec écran LED à 29,97 € au lieu de 54,97 € (coupon)
- PC Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868 à 299,00 € au lieu de 399,99 €
- PC Asus TUF A15 (15,6 pouces, 144 Hz) à 699,99 € au lieu de 799,99 €
- Echo Show 5 (nouvelle génération) à 59,99 € au lieu de 109,99 €
- Amazon Echo Spot (modèle 2024) à 49,99 € au lieu de 94,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K (nouvelle génération) à 35,99 € au lieu de 69,99 €
- Nouvel Amazon Kindle Colorsoft (16 Go) à 184,99 € au lieu de 269,99 €
- Echo Dot (nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Pourquoi ces promos Amazon valent le détour
Ces ventes flash regroupent des produits utiles au quotidien, allant de l’équipement de la maison aux PC performants, en passant par les incontournables de la gamme Amazon. Les amateurs d’informatique pourront par exemple profiter d’un mini-PC NiPoGi puissant et compact, tandis que les férus de lecture seront tentés par le nouveau Kindle Colorsoft, une liseuse couleur déjà testée par nos soins dans notre comparatif dédié aux liseuses électroniques.
Côté maison connectée, les enceintes Echo Dot et Echo Show permettent de piloter la domotique facilement, le tout à prix réduit. Un ensemble varié d’offres qui permet de s’équiper intelligemment sans dépasser son budget.
Comment bien choisir avant les Jours Flash Prime
À quelques jours du lancement officiel des Jours Flash Prime Amazon, ces promotions tombent à point nommé pour celles et ceux qui hésitent encore. L’idéal est de cibler les produits dont vous avez réellement besoin, qu’il s’agisse d’un PC portable pour travailler, d’un nettoyeur vapeur pour entretenir la maison ou encore d’un assistant vocal pour simplifier le quotidien. Gardez aussi un œil sur les fiches techniques et les tests indépendants afin d’éviter les fausses bonnes affaires et de privilégier les références déjà reconnues pour leur fiabilité.