Dans dix jours, Ariane 5 c'est terminé ! Les préparatifs de la dernière mission sont en cours

Il s'agira du 117e et dernier lancement d'une fusée Ariane 5, connue pour ses lancements lourds et son impressionnante fiabilité, l'une des meilleures au monde depuis 2002 (les premières années, elle ne brillait pas tant). Devenue chère à opérer, elle devait être progressivement remplacée par Ariane 6, mais cette dernière est en retard, et la période assurant une continuité entre les deux puissants lanceurs européens n'a finalement pas eu lieu. Pour économiser, la norme était en effet de commander des lots d'Ariane 5, et la dernière commande de dix a eu lieu en janvier 2018. Il n'est donc plus possible, et depuis plusieurs années, de rajouter des fusées alors que l'outil industriel est progressivement démantelé et orienté vers sa successeure. Au Centre spatial guyanais, il faudra également penser à cette reconversion, avec plusieurs bâtiments inutiles d'ici peu, comme le BIL (bâtiment d'intégration lanceur), le BAF ou la zone de lancement, l'ELA-3. Tous les regards seront pourtant tournés un peu plus à l'ouest avec les derniers (et les plus importants) essais combinés d'Ariane 6 à l'ELA-4…